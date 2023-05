Musica: Mazzi (MiC), domani sarò a Napoli ad applaudire Bono esempio di pensiero non omologato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Ministero della cultura ha promosso per domani sera un evento eccezionale al Teatro San Carlo di Napoli: Bono in 'Stories of Surrender', uno spettacolo unico fatto di canzoni intrecciate a racconti di vita". Lo ha dichiarato Gianmarco Mazzi, sottosegretario alla cultura con delega allo Spettacolo, che ha aggiunto: "Ho avuto modo di leggere una splendida lettera dove il grande artista irlandese ha parlato dell'amore del padre per l'opera e ha chiesto al pubblico di arrivare a teatro con un abito adatto all'importanza del luogo e della serata. Ho molto apprezzato l'affetto che quella lettera esprime e, più in generale, il suo contenuto elegante e, solo in apparenza, così fuori moda ma in realtà giusto e contemporaneo. Una lezione di stile ed un esempio di pensiero non omologato. Domani sera mi recherò al San Carlo per applaudire Bono". (Ren)