Mare: assegnate le Bandiere Blu 2023 a 226 comuni italiani, in testa Liguria e Puglia

- Sono 226 i comuni che hanno ottenuto le Bandiere Blu 2023, assegnate dalla Foundation for Environmental Education (Fee) ai comuni rivieraschi e agli approdi turistici, 16 in più rispetto ai 210 dello scorso anno. La presentazione è avvenuta nella sede centrale del Cnr di Roma alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè. Sono 17 nuovi ingressi, uno il Comune non confermato. In particolare, la Liguria segna due nuovi ingressi e raggiunge 34 località, la Puglia sale a 22 riconoscimenti con quattro nuovi Comuni. Seguono con 19 Bandiere: la Campania e la Toscana, entrambe con un nuovo ingresso; la Calabria con due nuove Bandiere Blu. Le Marche salgono a 18, con un nuovo ingresso. La Sardegna conferma le sue 15 località, l’Abruzzo resta a 14, la Sicilia a undici, il Lazio a dieci. Rimangono invariate anche le dieci bandiere del Trentino Alto Adige. L’Emilia Romagna vede premiate nove località con un’uscita e un nuovo ingresso; sono riconfermate le nove Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue cinque località; si registrano due nuovi ingressi in Piemonte che ottiene cinque Bandiere; il Friuli Venezia Giulia conferma le due dell’anno precedente. La Lombardia sale a tre Comuni Bandiera Blu, con due nuovi ingressi, il Molise conquista due Bandiere con un nuovo Comune. “Anche quest’anno registriamo un notevole incremento dei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento della Bandiera Blu, ben 226 con 17 nuovi ingressi" , ha dichiarato Claudio Mazza, presidente della Fondazione Fee Italia. "Una progressione che cresce di anno in anno: basti pensare che nel 1987 – primo anno - i Comuni Bandiera Blu in Italia sono 37, nel 1997 arrivano a 48, nel 2007 a 97, nel 2017 diventano 164, fino ad arrivare a oggi, con sempre più località che si avvicinano al percorso facendo una chiara scelta di campo per la sostenibilità. I Comuni Bandiere Blu rappresentano circa un quarto di tutte le spiagge italiane. Parliamo di eccellenze del turismo nazionale che possono contare su una strategia articolata e su una visione che non tralascia alcun elemento presente sul territorio. Bandiera Blu è ormai riconosciuto come uno strumento di straordinario impatto non solo territoriale ma anche sociale, in cui ciascuno è chiamato a fare la propria parte e a mettersi a servizio della comunità nell’ottica di uno sviluppo sostenibile e inclusivo del territorio”. (segue) (Rin)