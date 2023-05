Campania: Iannone (FdI), De Luca bocciato da Istat anche su qualità della vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’ennesimo record negativo per la Campania grazie all’inettitudine del governatore De Luca e alla sua disastrosa gestione di Palazzo Santa Lucia. Secondo i dati Istat, infatti, nel 2022 la Campania – dove si registra il calo più marcato rispetto all’anno precedente – risulta essere la regione con più basso livello di soddisfazione dei cittadini per le condizioni di vita (35,7%)". Lo ha dichiarato il senatore campano di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone. "Un dato inquietante che bene riassume la realtà dei fatti su un territorio, quello campano, dove per anni l’ipocrisia e l’opportunismo di De Luca – che intanto continua a fare di tutto, senza farsi scrupoli, pur di restare attaccato alla poltrona – hanno letteralmente distrutto la sanità pubblica e messo in ginocchio l’occupazione, offendendo profondamente e togliendo prestigio e credibilità a un’intera regione e ai suoi abitanti. De Luca dovrebbe vergognarsi per aver reso la Regione Campania la peggiore in Italia in termini di qualità della vita. Bocciato come governatore. Faccia altro. D’altronde, la fama della sua più totale incompetenza lo precede ormai. Non ha più scampo. Tutti i disastri – frutto di sue dissennate scelte politiche – stanno venendo a galla, giorno dopo giorno. I cittadini finalmente iniziano a conoscere la verità su come De Luca per anni ha mandato avanti, e tutt’oggi continua, una politica del tutto scriteriata con una sfacciataggine inaudita, attaccando di volta in volta personaggi diversi per non intestarsi mai le sconfitte. Dovrebbe fare un ‘mea culpa’ e chiedere immediatamente scusa ai campani”, ha concluso. (Ren)