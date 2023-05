Campania: De Luca, 19 Bandiere Blu confermano impegno Regione per qualità balneazione - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 19 quest'anno le Bandiere Blu assegnate alla Campania, ancora una in più rispetto al 2022. È un riconoscimento importante che conferma l'attenzione e l'impegno della Regione per la qualità delle nostre acque di balneazione, segnalate sul podio a livello nazionale". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in un post su facebook. "Il programma di depurazione delle acque, e soprattutto il controllo degli sversamenti, sta producendo risultati importanti e - ha aggiunto - ci inducono a proseguire con grande impegno per arrivare alla completa balneazione dei nostri litorali dal Garigliano a Sapri. Positivo anche il giudizio sugli approdi turistici della Campania, con 9 porti ai quali è stata assegnata la Bandiera Blu". (Ren)