Pnrr: Fitto incontra giovedì la Conferenza delle Regioni

- Il ministro per gli Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnrr, Raffaele Fitto, incontrerà giovedì prossimo, 18 maggio, la Conferenza delle Regioni, convocata per le ore 11 in riunione straordinaria. All’ordine del giorno della riunione della Conferenza: le comunicazioni del presidente; l’esame questioni all’ordine del giorno della Conferenza Stato-Regioni straordinaria; le valutazioni in merito alla proposta del ministero dell’Istruzione e del Merito sui criteri di riparto delle risorse Pnrr (700 milioni di euro) destinate al potenziamento dell’offerta formativa degli Its; varie ed eventuali. L’incontro con il ministro Fitto è in programma alle ore 13, in Conferenza Stato-Regioni. (Rin)