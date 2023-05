Napoli: completato intervento di manutenzione straordinaria in via del Marzano - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato completato l'intervento di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del muro di via del Marzano a Napoli dove, a luglio scorso, una frana nei pressi della Scuola Viviani aveva interrotto la strada dividendola in due tronconi. La progettazione e l'esecuzione delle opere sul muro di contenimento - 7 metri di altezza per 60 di lunghezza - sono state realizzate con i fondi dell'ex Patto per Napoli a cura del Servizio Scuole. Questa mattina, al termine del collaudo e delle verifiche sulle alberature di alto fusto, che hanno dato esito positivo, il sito è stato riconsegnato alla Municipalita1 per il completamento degli interventi di pulizia e la riapertura, che avverrà probabilmente da mercoledì. "Con un notevole impegno degli uffici comunali e della Municipalità 1 – ha osservato l'Assessore Cosenza – è stata terminata in tempo la messa in sicurezza di un'arteria molto importante, soprattutto nel caso di affollamento dell'area di Marechiaro". "La sicurezza delle vie d'accesso agli edifici scolastici è fondamentale – ha aggiunto l'assessore Striano – e riapriamo questa finalmente questa strada dopo averla rimessa in totale sicurezza". "Questa strada é stata chiusa per 7 anni e come Municipalità 1 abbiamo provveduto alla sua riapertura – ha ricordato la presidente della prima Municipalità Giovanna Mazzone - poi c'è stato il crollo del paramento murario a luglio dello scorso anno. Ma grazie alla sinergia tra Comune e Municipalità mercoledì 17 maggio saremo in grado di restituire quest'arteria così importante ai nostri concittadini". (Ren)