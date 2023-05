Reggia di Caserta: Mollicone (FdI), terza stella Michelin premia eccellenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio nel giorno del compleanno di Luigi Vanvitelli la Reggia di Caserta viene premiata con la terza stella delle Guide Verdi Michelin. Mi congratulo con la direzione per l'ottimo lavoro svolto. Venerdì prossimo la Commissione Cultura sarà in missione proprio nel Palazzo Borbonico per celebrare questo traguardo e rendere omaggio ad una delle istituzioni museali più importanti della nostra Nazione." Così il presidente della VII Commissione Cultura della Camera e deputato di Fratelli d'Italia Federico Mollicone. (Ren)