Mare: assegnate le Bandiere Blu 2023 a 226 comuni italiani, in testa Liguria e Puglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'evento è stato affrontato anche il tema dell’accessibilità nel turismo, uno dei criteri imperativi di Bandiera Blu, grazie all’intervento alla conferenza di Anna Grazia Laura, presidente di Enat (European Network for Accessible Tourism), partner a livello internazionale di Bandiera Blu. Quest’anno è stato inoltre confermato l’importante parametro dell’impegno sociale e dell’inclusività, in linea con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Per stimolare i Comuni in questo percorso, la Fondazione Fee Italia ha coinvolto la Fondazione Dynamo Camp, una delle più importanti realtà italiane che opera dal 2006 ed offre gratuitamente specifici programmi di terapia ricreativa rivolti a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche, in terapia o nel periodo di post-ospedalizzazione, ai fratelli sani e alle loro famiglie. Il progetto Bandiera Blu - Pesca e Ambiente sviluppato in questi anni con collaborazione della Direzione Generale della Pesca del il ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è riuscito con ottimi risultati a sensibilizzare il mondo della pesca alle tematiche ambientali ed alla valorizzazione delle tradizioni locali ad esso legate. Gli 84 approdi premiati dimostrano che la portualità turistica ha consolidato le scelte di sostenibilità intraprese, rispondendo ai requisiti previsti per l’assegnazione internazionale, garantendo la qualità e la quantità dei servizi erogati nella piena compatibilità ambientale. Complessivamente, quest’anno le Bandiere sui laghi sono 21, con 4 nuovi ingressi. (Rin)