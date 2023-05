Amministrative: Berlusconi fa appello al voto, "può incidere su peso nostro governo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha pubblicato un videomessaggio sui social per invitare gli elettori di Forza Italia e delle altre forze di maggioranza ad andare a votare alle amministrative che si terranno domenica e lunedì. "Io sono ancora al San Raffaele - afferma Berlusconi in apertura del videomessaggio -, ma per voi ho messo ancora giacca e camicia, per ricordarvi che domenica e lunedì si svolgeranno le elezioni amministrative per i sindaci e per gli amministratori in 700 Comuni e città italiane". "Vorrei ricordare a tutti i nostri concittadini il dovere di andare a votare perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città, quindi chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano", prosegue il presidente azzurro. "Voglio ricordarlo - sottolinea - a tutti gli elettori di Forza Italia, ma anche agli altri elettori dei partiti che formano la maggioranza del governo attuale di cui noi siamo la spina dorsale e voglio anche ringraziare quegli elettori che nei settecento comuni, là dove ci sarà un nostro candidato capace e convincente, daranno a noi e a Forza Italia il loro voto, perché questo voto alle amministrative può incidere sul peso del nostro governo". "Vi ringrazio tanto, vi abbraccio tutti e, mi raccomando, andate tutti a votare", conclude Berlusconi. (Rin)