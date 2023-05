Campania: Casillo (Pd), anche quest'anno terza Regione in Italia per Bandiere Blu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un riconoscimento per il lavoro che stiamo portando avanti: anche per quest'anno la Campania resta la terza regione in Italia per Bandiere Blu. Lo speciale riconoscimento che viene assegnato alle località marine anche per il 2023 vede premiate 19 spiagge della nostra Regione con la conferma di Anacapri, Massa Lubrense, Piano di Sorrento, Sorrento e Vico Equense. Quando nel 2015 abbiamo assunto la guida della Regione Campania, il litorale della Provincia di Napoli aveva solo due bandiere (Anacapri e Massa Lubrense). La chiusura degli scarichi a mare, la messa in funzione dei depuratori, il completamento delle reti fognarie ha prodotto evidenti miglioramenti per le nostre coste. Proseguiamo il lavoro per restituire la balneabilità a tutto il tratto di costa regionale". Lo ha dichiarato Mario Casillo, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale.(Ren)