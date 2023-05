Amministrative: Villani (M5S), con Michele Grimaldi a Scafati e Matteo Zoccoli a Pontecagnano Faiano questi comuni hanno la possibilità di rinascere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci siamo, mancano ormai poche ore alla fine della campagna elettorale per le elezioni comunali: domenica e lunedì i cittadini di Scafati e Pontecagnano saranno chiamati a scegliere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Quindi, cari cittadini, il 14 e 15 Maggio non lasciatevi ingannare per l'ennesima volta perché poi sarà inutile lamentarsi, scegliete bene se mutare completamente la storia politica di questi paesi dando la possibilità al Movimento 5 stelle che da anni sono attivati sul territorio e che da anni si interessano del bene comune, oppure se scegliere di restare nell'oblio e continuare a dare potere a chi cura solo ed esclusivamente gli interessi personali. L'arma più potente per distruggere quei dinosauri che hanno martoriato il nostro paese, sarà quella matita che impugnerete in quella cabina. Usatela bene e date la possibilità a questi comuni di risorgere dalle macerie". A dirlo è la coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle Salerno Virginia Villani.(Ren)