Napoli: Vitelli (Pd), con documento Manfredi strategia chiara dopo 25 anni su politiche culturali

- "Con il documento illustrato dal sindaco Manfredi, possiamo dire che dopo 25 anni il comune di Napoli ha una strategia chiara sulle politiche culturali, un percorso ambizioso di riqualificazione, cura e valorizzazione dei più importanti siti storici della città". Questo il commento di Mariagrazia Vitelli, consigliera comunale di Napoli per il Partito Democratico e vicepresidente dell’Osservatorio Unesco, sulla recente relazione del Sindaco Gaetano Manfredi e del consulente ambito Cultura Sergio Locoratolo in Commissione cultura, turismo e attività produttive. "Nell'ultimo anno sono stati fatti passi da gigante - sottolinea Vitelli - cantieri di manutenzione ordinaria e straordinaria hanno già riguardato e riguarderanno luoghi simbolo come il Maschio Angioino e Castel dell'Ovo, mentre nuovi spazi destinati alle mostre compenseranno la chiusura del Pan e altri spazi momentaneamente chiusi per ulteriori interventi. La critica circa l'assenza di un assessore ad hoc è stata ampiamente smentita da un team di professionisti che, supportando il Sindaco, hanno assicurato all'amministrazione di essere sempre sul pezzo, sapendo sempre cosa fare, come e quando". "Ma oltre alla progettualità, la gestione di una città che è un vulcano di iniziative - aggiunge Vitelli - è stata lodevole la capacità di recuperare fondi disponibili, come ad esempio per gli interventi previsti nell'area del centro storico. Penso a Castel Capuano, alla Chiesa di San Severo al Pendino, alla Real Casa dell'Annunziata, alla Chiesa di Santa Maria Incoronata o a quella di Santa Croce e Purgatorio al Mercato. Si prevede anche la messa in circuito delle Sala Gemito della Galleria Principe o a quella Campanella di San Domenico Maggiore: penso che si stiano gettando le basi per completare l'opera di rilancio del centro antico di cui il grande progetto Unesco è solo un tassello". (Ren)