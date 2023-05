Stellantis: Fiom, a Pomigliano la protesta non si ferma, adesione oltre all'80 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terzo giorno di sciopero indetto dalla Fiom allo stabilimento Stellantis di Pomigliano. Anche oggi gli impianti si sono fermati per tutta la giornata. La protesta è cominciata nel pomeriggio di mercoledì 10 maggio, a fronte dell’ennesimo aumento di produzione con un sostanziale peggioramento delle condizioni di lavoro. "Siamo ancora in attesa della convocazione di un incontro da parte della direzione aziendale per discutere in particolare delle condizioni di sicurezza e delle condizioni igieniche generali dello stabilimento. La grande adesione, oltre all'80 per cento, agli scioperi di questi giorni dimostra l'urgenza di un confronto che porti a risultati concretiper le lavoratrici e i lavoratori", dichiara Samuele Lodi, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile settore mobilità. (Rin)