Campania: Aspi, luoghi suggestivi vicino alle tappe del Giro d'Italia con progetto "Wonders" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un intero paese rimasto com’era all’inizio del Novecento. Sosta obbligata anche al Borgo settecentesco di San Leucio, famoso per la lavorazione della seta da oltre due secoli. Tessuti di altissimo pregio qualitativo e artistico, esportati in tutto il mondo e utilizzati per abbellire residenze nobiliari e istituzioni prestigiose quali il Palazzo del Quirinale, molti edifici del Vaticano e la Casa Bianca. Scopri l’Italia delle Meraviglie è la piattaforma multicanale promossa da Autostrade per l’Italia che vede i contributi di partner come la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, Touring Club Italiano, Wwf e Slow Food Italia, gli Enti territoriali e gli stessi viaggiatori. Wonders accompagna il viaggiatore nei diversi momenti del viaggio, dalla pianificazione all’arrivo, attraverso una serie di strumenti digitali e di touchpoint fisici lungo la rete e nelle aree di servizio. Le nostre autostrade attraversano le incredibili bellezze e ricchezze del territorio. Grazie al progetto di Aspi il viaggiatore viene accompagnato alla scoperta del nostro Paese: le esperienze sono state associate a tutte le 21 tappe della gara, con itinerari personalizzati che si sviluppano nelle immediate vicinanze della tappa del Giro. È sufficiente cliccare sul sito www.wonders.it oppure accedere alla pagina Facebook @wondersitalia o al profilo Instagram @wonders_italia per seguire i racconti delle oltre 400 esperienze di viaggio, in 1.000 località diverse, un calendario con migliaia di eventi, sagre e fiere ed esperienze di viaggio raccontate dalla voce del duo Luca & Paolo. Ce n’è per tutti i gusti, compresi quelli di chi sogna di emulare i grandi campioni della bicicletta. (Com)