Bradisismo: Manzoni (sindaco Pozzuoli), basta allarmismi e speculazioni (2)

- La riunione di ieri (che ha fatto seguito a quella già effettuata lunedì scorso presso la Protezione Civile Regionale per discutere dell'aggiornamento del piano regionale di evacuazione dalla zona rossa, approvato con delibera di Giunta Regionale 187 del 19 aprile e pubblicato sul Burc numero 30 del 24 aprile) ha rappresentato anche l'occasione per annunciare alcune iniziative in programma a breve: nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 maggio saranno infatti installati, sul lungomare "Pertini" ed in piazza della Repubblica, alcuni gazebo della Protezione Civile Comunale e dell'Associazione Nazionale Carabinieri che, nell'ambito della campagna "IO NON RISCHIO", forniranno alla popolazione materiale informativo sul rischio sismico e vedranno impegnati i volontari a disposizione dei cittadini per rispondere a tutte le loro domande in merito. Nel mese di giugno sarà poi tenuto un incontro pubblico con la cittadinanza per l'aggiornamento sullo stato del fenomeno. (segue) (Ren)