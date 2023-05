Bradisismo: Manzoni (sindaco Pozzuoli), basta allarmismi e speculazioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le azioni che abbiamo messo in campo sono tante - ha dichiarato il sindaco Gigi Manzoni - a partire dal tavolo tecnico scientifico che dal 31 marzo supporta l'Amministrazione Comunale nella gestione del fenomeno bradisismico. Ovviamente, dobbiamo partire dalla consapevolezza che viviamo in una zona sismica, in cui, per vivere tranquilli, ognuno deve fare la sua parte. Nessuno può risolvere i problemi in tempi brevi, il bradisismo c'è da sempre e questa è la prima Amministrazione che ha messo in campo tante attività, per la prima volta concordate e condivise con tutti gli enti e gli organismi competenti. Su temi come questi c'è bisogno di tanto lavoro, ma soprattutto di un lavoro serio, coinvolgendo, come abbiamo fatto, le migliori professionalità disponibili a livello nazionale. Le strumentalizzazioni, le azioni impossibili (le richieste al Comune di verificare la staticità degli edifici privati) le promesse irrealizzabili, che infatti non ha realizzato nemmeno chi oggi alimenta irresponsabilmente la paura dei nostri concittadini, non fanno parte della nostra azione amministrativa. Noi lavoriamo a testa bassa, tutti insieme, per aumentare la resilienza del territorio al fenomeno. Sono sindaco da meno di un anno – conclude Manzoni - Con il tempo, l'impegno e la serietà realizzeremo quanto di nostra competenza per rendere sempre più sicura la nostra città. Nel frattempo, invito i puteolani ad informarsi sul bradisismo attraverso i canali ufficiali, in particolare consultando i bollettini settimanali e mensili presenti sul sito dell'INGV-Osservatorio Vesuviano, che dichiarano che, al momento, non ci sono significative evoluzioni del fenomeno". (Ren)