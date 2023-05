Napoli: abbattuto l'albero caduto su un furgone questa mattina a Posillipo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina a Napoli, in Via Tito Lucrezio Caro a Posillipo, all'altezza del civico 6, un pino domestico si è abbattuto su un furgone in sosta nel quale non erano presenti persone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. In seguito ad una segnalazione pervenuta ieri dalla Municipalità era stato effettuato un sopralluogo del Servizio Verde della Città e l'albero presentava, come buona parte dei pini di Posillipo, un consistente attacco alla chioma da parte della cocciniglia Toumeyella parvicornis. Sono state inoltre messe a confronto le immagini attuali dell'albero con quelle risalenti ad anni addietro e ne è emersa una progressiva, lenta inclinazione del fusto. Questi elementi hanno indotto alla decisione di procedere all'abbattimento dell'albero e l'intervento era stato già programmato per la giornata di sabato 13 maggio. L'albero è caduto per effetto di un cedimento al di sotto del marciapiede. Nell'ambito della riqualificazione della collina di Posillipo è stato istituito nei mesi scorsi il Tavolo tecnico sul verde e, nel corso delle riunioni dello stesso, è emersa l'indicazione che sconsiglia la messa a dimora di nuovi pini domestici nelle aree di Posillipo. (Ren)