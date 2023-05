Napoli: al Pan la "Mostra della Bibbia patrimonio culturale attuale dell'umanità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approda a Napoli, al Pan, il Palazzo delle Arti Napoli a dei Mille, la "Mostra della Bibbia, patrimonio culturale attuale dell'umanità". L'iniziativa, organizzata dalla "Società Biblica di Roma" e dalla "Federazione delle Chiese Pentecostali con il patrocinio morale del Comune di Napoli, prenderà il via domani, venerdì 12 maggio 2023 alle 16,30 con l'inaugurazione e la consegna di una Bibbia antichizzata del 1641, traduzione e versione del Giovanni Diodati (in stampa anastatica) alle autorità cittadine, alla presenza di diverse autorità ecclesiali e laiche. A fare gli onori di casa, con il rappresentante europeo del Museo della Bibbia di Washington DC, il giornalista e scrittore napoletano Alessandro Iovino, saranno presenti Don Vincenzo Lionetti, Presidente del Direttorio GIAEN (Gruppo Interreligioso Attività Ecumeniche Napoli), il Pastore Carmine Napolitano, Preside della Facoltà Pentecostale di Scienze Religiose di Bellizzi (SA) e il Pastore Patrizio Draetta, Coordinatore del Comitato Territoriale Campano della Federazione delle Chiese Pentecostali. La mostra, che resterà aperta al pubblico anche nella giornata di sabato, intende rimarcare con forza l'importanza rilevante del Testo Sacro, al quale la nostra cultura occidentale deve far risalire le proprie origini, comunque riconducibili alla storicità giudeo-cristiana. (Ren)