Cultura: al via le iniziative per i 15 anni di attività del Mav di Ercolano (2)

- Grazie alle tante iniziative messe in campo per rendere sempre più sicura e piacevole la visita al Museo, oggi finalmente i numeri sono di conforto a chi ha lavorato, senza risparmiarsi, per tornare alla rivoluzione dell'ottobre 2019, quando fu presentato e poco goduto, a causa della pandemia, l'ultimo aggiornamento tecnologico del Museo, il MAV 5.0 - Virtual multiReality, che ha cambiato radicalmente il modo di vivere l'esperienza conoscitiva del viaggio virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabiae e Capri, senza dubbio propedeutico alla visita ai siti archeologici en plein air della Campania. E grazie anche a un'offerta raddoppiata, quella della nuova creatura museale del territorio, il Museo dell'Ente Parco nazionale del Vesuvio di Boscoreale, dato in gestione, dal giugno 2021, alla Fondazione CIVES/MAV di Ercolano, i numeri delle visite sono tornati a premiare l'impegno degli addetti ai lavori. Insieme le due Istituzioni culturali hanno accolto, nel 2022, circa 50mila visitatori, grazie ai tanti eventi organizzati anche per le scuole. Il MAV di Ercolano ha raddoppiato gli ingressi al Museo rispetto all'anno precedente, facendo registrare al botteghino ben 32470 ticket staccati, e il Teatro del Mav, gestito dalla società Gabbianella, ha accolto tra spettacoli di prosa, concerti e saggi scolastici circa 10mila spettatori. Mentre il Museo dell'Ente Parco del Vesuvio ha registrato quasi 10mila visitatori dall'inaugurazione del giugno 2021 a tutto il '22. Una festa dunque per i ritrovati consensi alle tante iniziative culturali organizzate, che premia i risultati raggiunti per diffondere la nostra grande Bellezza. (segue) (Ren)