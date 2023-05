Campania: consiglio regionale, mercoledì il question time

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà mercoledì 17 maggio 2023 dalle ore 11 alle 13 per il Question Time. Saranno discusse le seguenti interrogazioni: “Insostenibilità delle emissioni nocive prodotte dallo stabilimento delle Fonderie Pisano in via dei Greci 144, Salerno” ad iniziativa del consigliere Michele Cammarano (M5S) e “Mancato ricollocamento dei 17 lavoratori del Consorzio Comuni Bacino Salerno 2 , richiesta provvedimenti” della consigliera Carmela Rescigno (Lega), entrambe rivolte all’assessore regionale all’ambiente, Fulvio Bonavitacola. Di seguito, le interrogazioni, rivolte al presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca, dei consiglieri Nunzio Carpentieri (FdI) su “Segnalazione ex art. 6 Regolamento, relativamente all’assegnazione della titolarità nel Dipartimento di chirurgia vascolare ed angiologia, del Distretto ASL Salerno n.66”; della consigliera Maria Muscarà (gruppo misto) su “Ulteriori delucidazioni sulle criticità e sovraffollamento dei Pronto Soccorso campani”; del consigliere Giovanni Savastano (Partito Socialista Italiano – Campania Libera – Noi di Centro – Noi Campani) sul “Servizio di trasporto sociale delle persone disabili da e verso i centri semiresidenziali sanitari, socio-sanitari della regione” ; del consigliere Francesco Iovino (Italia Viva) sulla “Situazione relativa agli interventi di edilizia sanitaria presso l’ospedale S. Maria La Pietà di Nola”,; del consigliere Pasquale Di Fenza (Centro Democratico) sui “Disagi dei residenti della zona nord di Napoli a causa dei frequenti passaggi degli aerei”. (Ren)