Cultura: al via le iniziative per i 15 anni di attività del Mav di Ercolano

- Martedì 16 maggio, alle ore 19, nell'Auditorium del Mav, il film "La giunta" di Alessandro Scippa, dedicato a Maurizio Valenzi, aprirà ufficialmente le iniziative per i 15 anni di attività del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano. "La giunta" è un film documentario del 2022, diretto da Alessandro Scippa con la partecipazione di Renato Carpentieri. La pellicola è incentrata su un evento del 1975, quando Maurizio Valenzi diventa il primo sindaco comunista di Napoli, la città più importante del Mezzogiorno. Grazie al materiale d'archivio e alle interviste di quel periodo, si ricostruisce la storia di un gruppo di persone che ha provato a concretizzare un sogno, quello di una politica vicina alla popolazione. Di questo team facevano parte un sindaco carismatico e una squadra di assessori, tutti pronti a creare una nuova idea di città, nonostante l'epoca fosse ancora segnata dalla guerra fredda e dall'epidemia di colera. Il terremoto dell'Irpinia, nel 1980, portò, però, a un cambiamento degli equilibri politici, attratti dalla ricostruzione e dagli interessi economici. È in questo periodo che nascono a Napoli nuove forme di organizzazioni criminali, che perdurano ancora oggi, condizionando la vita della città. Nonostante ciò, l'esperienza amministrativa di Maurizio Valenzi e dei suoi Assessori, legata a ideali e valori civili, è rimasta un momento unico della politica italiana e partenopea. Interverranno alla proiezione Nino Daniele, Marco Demarco e Luigi Vicinanza. Saranno presenti in sala il regista, Alessandro Scippa, e la produttrice, Antonella di Nocera. (segue) (Ren)