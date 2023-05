Cultura: al via le iniziative per i 15 anni di attività del Mav di Ercolano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre 50mila persone di ogni età, tanti italiani e anche tanti stranieri, coinvolte nelle attività promosse dalla Fondazione nei due musei di Ercolano e di Boscoreale sono un proficuo risultato per le due realtà più inclusive e più legate al territorio - ha spiegato Luigi Vicinanza, presidente della Fondazione Cives/Mav di Ercolano - nonchè la collaborazione virtuosa con le Istituzioni locali, a partire dalla Regione Campania, identificano sia il Mav di Ercolano che il Museo del Parco del Vesuvio di Boscoreale come i luoghi della sperimentazione e della divulgazione dei nuovi linguaggi digitali". Una collaborazione che vedrà a breve la nascita nell'area, grazie al Protocollo d'Intesa tra il Parco Archeologico di Pompei, l'Ente Parco Nazionale del Vesuvio, il comune di Boscoreale e la Fondazione Cives/Mav di Ercolano, del Polo integrato di Boscoreale con l'abbattimento di un diaframma murario che oggi separa il Museo del Parco nazionale del Vesuvio dal sito archeologico di Villa Regina e dall'Antiquarium di Boscoreale. Una bella iniziativa sinergica, per l'integrazione fisica e immateriale delle rispettive strutture, finalizzata all'implementazione e al miglioramento dei servizi turistici offerti al territorio (Ren)