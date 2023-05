Servizio civile: Borrelli (Fnsc), è trampolino di lancio per formazione e occupazione giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La previsione contenuta nel Decreto legge n. 48 del 2023, all’art. 12 comma 1, che inserisce il Servizio Civile Universale tra le misure per il supporto alla formazione e al lavoro, rappresenta un passo avanti nella valorizzazione del ruolo formativo dello stesso, in sostanziale continuità con quanto auspicato dal Fnsc in diverse occasioni, e con il programma Garanzia Giovani, l’iniziativa europea nata dalla necessità di fronteggiare le difficoltà di inserimento lavorativo e la disoccupazione giovanile degli Stati Membri dell’Unione". Così il presidente del Forum Nazionale del Servizio Civile, Enrico Maria Borrelli, sulle previsioni che riguardano il Servizio Civile Universale, contenute nel Decreto Lavoro. "Con questo provvedimento adottato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, si consolida il riconoscimento della valenza formativa e della dimensione professionalizzante del Servizio Civile Universale previsti dalla stessa normativa che lo istituisce. La peculiarità di riuscire ad attivare le “competenze civiche e sociali” rendono il Servizio Civile uno strumento efficace anche per potenziare l’occupabilità dei giovani. L'elemento chiave che caratterizza questa esperienza di volontariato, qualunque sia l'area di intervento della progettualità e l'ente che la attua, è infatti il ‘fattore progetto’, inteso sia sul piano tecnico che culturale. È fondamentale, tuttavia, che le nuove disposizioni siano attuate senza stravolgere la natura e l'impianto del Servizio Civile e che venga valorizzato e promosso in modo adeguato, così da offrire opportunità di crescita personale e professionale ai giovani, preservando l'equilibrio tra educazione, il ruolo proprio dell’istituto, formazione e lavoro: se fosse privato delle sue finalità educative ed orientato alla sola dimensione formativa ed occupazionale, si rischierebbe di limitarne, piuttosto che accrescerne, le potenzialità", ha spiegato il presidente Borrelli. (segue) (Ren)