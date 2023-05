Campania: Di Fenza (Cd), riconoscimento a stilista Mazzei per impegno su nostro territorio - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo molto orgogliosi di valorizzare le imprese artigianali del territorio campano, che producono eccellenze e promuovono il Made in Italy e particolarmente il Made in Campania sul piano nazionale ed internazionale, e rappresentano la qualità, la produttività e l'impegno per i nostri territori, con particolare riferimento all'area a nord di Napoli". E' quanto ha affermato il consigliere regionale Pasquale Di Fenza (Centro Democratico) che, stamani, nel Salone di Rappresentanza della Sede del Consiglio Regionale della Campania, ha consegnato una targa di riconoscimento del Consiglio Regionale della Campania alla stilista di moda napoletana Margherita Mazzei, che, da oltre trent'anni, nella sua azienda di Lago Patria, frazione di Giugliano in Campania, crea e produce collezioni di abbigliamento per il mare di alta gamma, con distribuzione in Italia e nel mondo. Hanno partecipato all'iniziativa il sindaco di Giugliano in Campania, Nicola Pirozzi, e la componente della Consulta Regionale sulla Condizione della Donna, Maria Russo. "Troppo spesso l'area metropolitana situata a nord di Napoli viene ricordata solo per le sue problematiche ed, invece, con questa nostra iniziativa vogliamo evidenziare le sue potenzialità e le sue eccellenze, che vanno promosse e potenziate, anche e soprattutto puntando su un contesto territoriale accogliente e vivibile, per raggiungere risultati sempre più importanti", ha sottolineato Di Fenza. "Il settore manifatturiero rappresenta un'importante eccellenza delle imprese che operano sul nostro territorio e, particolarmente, il settore della moda di alta qualità esprime e testimonia la qualità e la bellezza dei nostri territori interpretata dagli imprenditori del settore, come la stilista Margherita Mazzei", ha evidenziato il sindaco Pirozzi, che ha aggiunto: "questo importante settore può essere, insieme con quelli dell'agricoltura e dell'enogastronomia, del turismo e della cultura, uno dei traini per lo sviluppo imprenditoriale del territorio della Città di Giugliano ed è per questo che siamo impegnati nel sostenere e valorizzare queste eccellenze". L'impresa della stilista di moda Margherita Mazzei rappresenta un'eccellenza del territorio da oltre trent'anni ed esprime la qualità e il valore del fare impresa, in un contesto non facile, di promuovere l'economia, il lavoro, e la bellezza", ha aggiunto Russo. "Sono orgogliosa e grata per aver ricevuto questo importante riconoscimento da parte dell'Istituzione regionale con la quale desidero condividere il mio impegno ultratrentennale che ha dato vita alla mia impresa a Lago Patria, bellissima frazione di Giugliano in Campania, che impronta la propria attività alla qualità e all'eccellenza" – ha sottolineato Mazzei, che ha aggiunto: "per una donna fare impresa non è facile, ma io mi sono dedicata con tutte le mie energie a questo progetto per creare prodotti artigianali di moda di alta qualità, che valorizzano la bellezza femminile, e ho sempre voluto fare ciò restando nel mio territorio, pur avendo ricevuto molte offerte di spostare la mia produzione altrove, perché ritengo che l'impresa debba contribuire allo sviluppo del territorio". (Ren)