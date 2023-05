Pa: Anci, decreto rafforzamento ancora carente, Parlamento lo migliori in fase di conversione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il testo del decreto-legge approdato alla Gazzetta ufficiale ed ora all'esame del Parlamento – ha notato ancora l'Anci – presenta dei contenuti fortemente ridimensionati rispetto alle prime versioni circolate e rispetto alle richieste che l'Anci ha formulato al Governo. Nel ricordare che anche questo decreto-legge, come quelli che lo hanno preceduto, rimane centrato sulle amministrazioni ministeriali e non introduce misure strutturali in grado di garantire un effettivo rafforzamento della capacità amministrativa dei Comuni e delle Città metropolitane, l'Anci ha quindi ribadito l'auspicio che in sede di conversione il Parlamento migliori la misura e la renda più vicina alle esigenze di Comuni e Città metropolitane che lamentano da anni problemi di organici e età media sempre più alta. (Com)