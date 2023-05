Campania: De Luca a "Nova", wedding è pezzo importante dell'economia regionale

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- "Quella legata ai matrimoni è un pezzo importante dell'economia campana". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a "Nova", al termine della conferenza stampa di presentazione di "Matrimonio napoletano", evento dedicato al settore wedding, in programma a Piazza del Plebiscito e Palazzo Reale di Napoli il 17 maggio. "E' un momento di ritorno alla vita. Abbiamo avuto anni difficili - ha ricordato De Luca - a causa del covid. Abbiamo dovuto prendere decisioni anche sofferte, bloccare i matrimoni, le feste. Abbiamo sofferto, tutta l'economia legata al mondo dei matrimoni ha sofferto". "Oggi ritorniamo davvero alla vita - ha affermato il governatore - e l'organizzazione dei matrimoni è un pezzo importante dell'economia campana. Abbiamo dei luoghi meravigliosi dove si svolgono i matrimoni e abbiamo due eccellenze: quella dei vestiti, abbiamo una moda ineguagliabile a Napoli e in Campania, e abbiamo la pasticceria, che è straordinaria, per i dolci da matrimonio e non solo". "Questo evento a Piazza del Plebiscito è davvero un momento importante", ha concluso. (Ren)