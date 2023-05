Giro d'Italia: Muscarà (Misto), pessima la gestione dei lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che il Giro d'Italia possa portare un po' di visibilità alla città ed alla nostra Regione è sotto gli occhi di tutti, peccato come al solito che non giunga fino all'estremo Sud, mostrando tutta la bellezza della nostra terra! Comunque dobbiamo ringraziare il Giro se abbiamo visto le strade manutenute, come quando venne il Papa". Così il consigliere regionale della Campania del Gruppo Misto, Maria Muscarà. "In certe zone però - ha sottolineato- sono stati colpevolmente tolti o coperti sampietrini e basoli vesuviani da colate di asfalto, e chissà quante poche piogge serviranno per vedere le prime buche. Per non parlare della viabilità totalmente bloccata, auto tenute ferme per ore. Una gestione dei lavori pessima!". "Lo stesso vale per quella scolastica – ha continuato il consigliere - più che chiudere molte scuole di Napoli, i ragazzi potevano essere portati e avvicinati ad uno sport come il ciclismo. La solita logica dei lockdown, alla minima deviazione allerte meteo (anche senza certezza), covid ed eventi straordinari anche piacevoli, si chiudono le scuole, escludendo e negando i giovani alla vita cittadina ed a certi valori". (Ren)