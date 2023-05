Napoli: Maschio Angioino in viola per la Giornata Mondiale della Fibromialgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani sera, in occasione della Giornata Mondiale della Fibromialgia, il comune di Napoli illuminerà di viola il Maschio Angioino, aderendo all'iniziativa di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulla Sindrome Fibromialgica, malattia invisibile dai 100 sintomi. "È importante – ha sottolineato l'assessore alla Salute Vincenzo Santagada - richiamare l'attenzione su una malattia cronica e invalidante ancora troppo poco conosciuta e difficile da diagnosticare, che colpisce in Italia circa 3 milioni di persone, in prevalenza donne tra i 20 e i 50 anni. Una patologia che solo nel 1992 l'Organizzazione mondiale della Sanità ha riconosciuto come malattia e che da anni attende di essere inserita nei Livelli essenziali di assistenza". "Anche quest'anno - ha aggiunto la presidente del consiglio comunale Enza Amato - l'adesione alla campagna #illuminiamodiviola è l'occasione per accrescere l'attenzione sulla fibromialgia, perché è attraverso iniziative come questa che si possono sollecitare le istituzioni e la cittadinanza ad avere maggiore consapevolezza delle malattie rare". (Ren)