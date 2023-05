Camorra: Caramiello (M5S), perché il comune di Portici non vuole incontrare Libera?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un comunicato stampa pubblicato da Libera contro le mafie di Portici ribadisce che, pur sollecitata più volte, l'amministrazione comunale rifiuta di incontrare l'associazione per iniziative comuni. Un atteggiamento che suscita non poche preoccupazioni da parte della stessa associazione, che nella dependance di villa Fernandes – bene confiscato alla camorra – si occupa proprio di mettere in campo azioni di contrasto alla malavita organizzata. Siamo seriamente allarmati, non riusciamo a comprendere perché l'amministrazione comunale non risponde a chi combatte ogni giorno in prima linea contro la mafia e in favore dei più deboli". Lo ha scritto in una nota Alessandro Caramiello, deputato campano del Movimento 5 Stelle. "Leggere di un muro – ha aggiunto Caramiello – da parte dell'amministrazione comunale nei confronti di un'associazione che da anni si occupa di contrasto alla camorra, alla povertà, alla dispersione scolastica e di fornire assistenza ai minori a rischio ci lascia non poco perplessi. Non riusciamo a comprendere i motivi per cui un'amministrazione comunale non dovrebbe condividere azioni e attività con il collegamento contro le camorre, che è un vero e proprio faro nella lotta alla criminalità a Portici". "Da anni mi confronto con Libera e con il suo stimato Presidente, il professor Leandro Limoccia. Seguo con interesse tutte le iniziative dell'associazione e so bene che contributo garantisce alla città da diversi anni e quale valore aggiunto abbia fornito alla comunità durante la pandemia. Rimango basito di fronte alla gravità di quanto sta accadendo: perché il comune rifiuta di incontrare chi si batte contro la camorra? Nei prossimi giorni incontrerò Limoccia e cercherò di capire i motivi per cui l'amministrazione comunale starebbe evitando un dialogo con l'associazione. Voglio ricordare che la sede di Libera e lo stesso presidente dell'associazione, sono stati più volte vittime di raid e atti intimidatori e non è immaginabile che vengano isolati proprio dalle istituzioni", ha concluso Caramiello. (Ren)