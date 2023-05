Napoli: Nappi (Lega), dopo tragedia sfiorata a Posillipo comune intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solo per un caso, oggi non piangiamo l'ennesima vittima dell'incuria e della totale mancanza di manutenzione di verde pubblico, pali dell'illuminazione ed edifici comunali. Per tale motivo, torniamo a chiedere la dovuta attenzione e il massimo impegno da parte dell'amministrazione comunale di Napoli affinché si mettano in campo, fin da subito, interventi finalizzati alla sicurezza dei cittadini. Desta ancora più allarme la circostanza che l'ultimo episodio si registra a distanza di qualche giorno dal cedimento di un lampione in Via Cervantes, a pochi metri da un mercatino alimentare. Anche in quel caso, fortunatamente, non si sono registrate vittime, ma per quanto ancora possiamo affidarci al destino benevolo? Per di più in una città che su questo versante paga già dazio pesantissimo rappresentato dalla morte di Cristina Alongi, di Salvatore Giordano, e di Rosario Padolino". Lo ha affermato Severino Nappi, coordinatore cittadino di Napoli e capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania. (Ren)