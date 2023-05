Politica: de Magistris, mani sulle città o mani per le città? Domani convegno a Napoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un fiume di denaro pubblico senza precedenti sta attraversando l'Italia. Un'occasione per rilanciare le mani pulite per i nostri territori o l'ennesima opportunità per le mafie di mettere le mani sulle città? Il denaro pubblico per garantire servizi oppure per consolidare la mimetizzazione delle mafie nel cuore dello Stato? Ne parleremo con relatori che nella loro vita hanno messo le mani per le città". Luigi de Magistris presenta così l'iniziativa che ha promosso per venerdì 12 maggio alle ore 16 presso l'Istituto degli studi filosofici al Monte di Dio a Napoli. (Ren)