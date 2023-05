Cultura: presentata questa mattina al Pan la rassegna "Napoli contemporanea 2023" - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’arte contemporanea torna protagonista a Napoli, che diventa così ‘capitale dell’oggi’. Nell’ambito della strategia culturale elaborata sin dal suo insediamento dal sindaco Gaetano Manfredi, prende il via l’articolata programmazione "Napoli contemporanea" composta di mostre e installazioni, presentata questa mattina al Palazzo delle Arti di Napoli proprio alla presenza del sindaco. A curarla dal punto di vista critico, il consigliere del sindaco Vincenzo Trione. L’obiettivo ambizioso è rafforzare la vocazione al contemporaneo della città attraverso una serie di iniziative pensate appositamente per gli spazi pubblici e i siti museali da alcuni dei protagonisti dell’arte del nostro tempo. Il programma è costruito come frutto del dialogo avviato con l’insieme dell’offerta museale cittadina esistente, ridefinendo e differenziando l’identità dei luoghi scelti ed evitando possibili sovrapposizioni. Alla luce dei lavori di ristrutturazione in corso nei diversi siti museali e nell’attesa di destinare nuovi spazi all’arte, numerose iniziative sono state concepite per abitare, sin da subito, i luoghi all’aperto e gli ambienti espositivi virtuali. La volontà del sindaco e di tutta l’amministrazione comunale è creare una relazione diretta con la cittadinanza. In questa prospettiva, la stagione del contemporaneo contribuisce ad alimentare un processo di riqualificazione urbana che vede il coinvolgimento di artisti di alto profilo, nazionali e internazionali, e di personalità appartenenti a differenti generazioni che operano nel territorio, chiamandole a intervenire in piazze, strade, chiostri, quartieri. Ogni progetto nasce anche in collaborazione con le realtà attive in città, come l’Accademia di Belle Arti di Napoli e il Conservatorio di San Pietro a Majella, con l’intento di incentivare la formazione dei giovani e la crescita progettuale e professionale del tessuto culturale e artistico del territorio. (Ren)