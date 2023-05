Campania: nuovo bando per l'accesso di 30 giovani alla scuola di canto Enrico Caruso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Caruso concede il bis. È stato pubblicato il nuovo bando della Regione Campania per consentire a 30 giovani, residenti nelle aree a rischio di esclusione sociale, di accedere alla scuola gratuita di canto intitolata al grande tenore. Un progetto, finanziato dalla stessa Regione Campania, che trova attuazione concreta attraverso la Fondazione Campania dei Festival diretta da Ruggero Cappuccio, in collaborazione con la Fondazione Ravello. Dopo il successo dello scorso anno, si replica con un secondo ciclo di didattica e formazione della durata complessiva di 200 ore, tra lezioni teoriche e laboratori, articolato in 3 incontri settimanali di 4 ore ciascuno da settembre a dicembre 2023, con un’indennità di frequenza per gli allievi. (segue) (Ren)