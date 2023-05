Campania: nuovo bando per l'accesso di 30 giovani alla scuola di canto Enrico Caruso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola, divisa in 2 classi per fasce d’età, avrà sede a Napoli nel quartiere popolare di San Carlo all’Arena, più precisamente negli spazi della Parrocchia dei Santi Giovanni e Paolo, a pochi metri di distanza dalla casa che diede i natali 150 anni fa, il 25 febbraio 1873, a Enrico Caruso. L’avviso è riservato ai ragazzi, nati dal 1998 al 2017, che siano cittadini italiani, dell’Unione Europea, ovvero di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE o titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell’art.38 comma 3 bis del D.lgs. n. 165/2001. Al percorso didattico seguirà uno stage/tirocinio di circa 2 settimane per la durata di 30 ore, allo scopo di consolidare l’iter formativo attraverso la creazione di una prova aperta al pubblico.Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12 del 10 luglio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, tramite il servizio postale, indirizzate a Fondazione Campania dei Festival, via Generale Giordano Orsini n.30-80132 Napoli, o consegnate a mano presso la stessa sede della Fondazione. E’ previsto inoltre che possano essere inviate alla PEC della Fondazione: fondazionecampaniadeifestival@pec.it. (segue) (Ren)