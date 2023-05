Sindacati: Luigi Marino confermato segretario dell'Ugl Sanità di Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Marino è stato rieletto segretario dell'Ugl Sanità provinciale. Il segretario generale uscente, infatti, ha ottenuto la riconferma nel congresso che si è celebrato ieri ad Angri. Un congresso che ha visto la presenza del segretario nazionale dell'Ugl Sanità, Gianluca Giuliano, e del segretario generale dell'Ugl Salerno, Carmine Rubino. Marino, originario di Angri, ha una storia sindacale di lungo corso. Responsabile delle guardie giurate dell'ospedale di Salerno, successivamente ha abbracciato il sindacato dell'Ugl Salute, entrando a far parte della Federazione Sanità. Tanti gli spunti emersi dai lavori congressuali presieduti dal segretario Giuliano: dalla gestione della sanità da parte della Regione Campania fino alla carenza di personale nelle varie strutture ospedaliere, rilanciando la necessità di assumere nuove figure a stretto giro. "La rielezione di Marino è segno che in questi anni, difficili per la sanità vista l'emergenza Covid, è stato fatto un buon lavoro per la tutela delle professionalità che ci sono nelle strutture sanitarie della nostra provincia", ha detto Rubino. "Il segretario Marino è persona stimata e benvoluta, per questo sono contento che l'Ugl Sanità sia ancora nelle sue mani. Si tratta di una categoria molto importante per il nostro sindacato e come segreteria provinciale saremo al fianco di tutte le battaglie che intraprenderanno per il bene delle maestranze". (Ren)