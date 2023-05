Sport: Anci, al via il bando "Sport missione comune 2023" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi "dai territori, dai sindaci, dagli assessori allo Sport e dai Comuni il bando "Sport Missione Comune 2023" è diventato un appuntamento atteso. Mi auguro e auspico che il bando sia un acceleratore di progetti, che permetta alle amministrazioni locali di avere le risorse con le condizioni più favorevoli possibili. Il tasso zero messo a disposizione dal Credito Sportivo è una grande opportunità soprattutto in un periodo in cui i tassi di interesse sono in costante crescita. Saranno progetti incentrati sulla riqualificazione dell'esistente – ha concluso il Ministro – che non consumeranno altro suolo". "Il bando Sport Missione Comune – ha spiegato il Vicepresidente Vicario dell'Anci, Roberto Pella, è uno degli strumenti d'investimento più attesi dai territori ogni anno e i risultati che presentiamo oggi, raggiunti grazie alla salda collaborazione tra Anci e Ics, sono la testimonianza della capacità di infrastrutturazione e ammodernamento dei 2907 impianti sportivi che i comuni italiani hanno messo in campo. All'indomani della Giornata dell'Europa, voglio annunciare che sarò Relatore per il Comitato delle Regioni sul tema della costruzione di un 'modello sportivo europeo' e, senza dubbio, questa sarà una best practice che porterò all'attenzione di tutti i 28 Paesi". (segue) (Com)