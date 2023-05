Infrastrutture: Salvini, spenderemo fino all’ultimo centesimo risorse Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo intenzione di spendere fino all’ultimo centesimo elle risorse provenienti dal Pnrr per questo ministero”. Lo ha affermato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, rispondendo in Aula alla Camera ad un’interrogazione sulle iniziative volte a potenziare lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con particolare riferimento ai collegamenti ferroviari. “Mi è chiaro - ha aggiunto - che lo sviluppo ferroviario è al centro e la manutenzione ordinaria e straordinaria vanno recuperate dopo anni di non particolare attenzione” e, fra l’altro “il contratto di programma destina 17 miliardi di euro cui si aggiungono i 24 del Pnrr che si aggiungono per lo sviluppo della rete ferroviaria”, ha aggiunto. (Rin)