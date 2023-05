Abusivismo: denunciato imprenditore per mini appartamento con vista sui faraglioni di Capri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un mini appartamento abusivo di 42 metri quadrati con vista sui faraglioni di Capri. Per questo motivo è stato denunciato un imprenditore incensurato di 70 anni. L'opera, del valore immobiliare di circa 400mila euro e realizzata dopo uno scavo nel terrapieno non autorizzato in violazione delle norme paesaggistiche e urbanistiche, era terminata e già arredata. A riscontrare l'illecito i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato un sopralluogo insieme al personale dell'ufficio tecnico del comune. (Ren)