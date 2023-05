Campania: in servizio da oggi in Eav 34 nuovi autisti part-time

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina hanno preso servizio in Eav 34 autisti con contratto part-time verticale a tempo indeterminato, che si aggiungono agli altri 37 assunti il mese scorso, per un totale di 71 lavoratori. Lo ha reso noto l'Ente Autonomo Volturno, azienda di trasporto pubblico regionale della Campania. "Con questo nuova forma di contratto (a tempo indeterminato e part-time, con lavoro sei mesi all'anno nelle località turistiche di Ischia, Procida e Sorrento) - si legge in una nota - abbiamo del tutto eliminato il lavoro interinale necessario nel periodo estivo che poteva determinare distorsioni e cattive pratiche. Naturalmente i lavoratori assunti con contratto part-time verticale verranno riconvertiti in full time quando avremo esigenze in tal senso, dando priorità a loro per nuove assunzioni full time per pensionamenti o nuove esigenze". In totale, nel 2023, Eav ha assunto sul settore gomma 86 lavoratori, di cui 71 part time verticale e 15 full time. (Ren)