Napoli: Bucalo (Fd'I), violenza a Lollobrigida inaccetabile

- La senatrice di Fratelli d'Italia, Ella Bucalo, esprime solidarietà al ministro Lollobrigida "vittima a Napoli dell'ennesimo attacco da parte di sedicenti attivisti per l'ambiente. Fermo restando il diritto di tutti a manifestare - spiega Bucalo - ritengo che le battaglie vadano fatte nelle sedi e nei modi opportuni. Trascendere, abbandonarsi alla violenza verbale, quando non peggio fisica, è inaccettabile e svilisce le cause che si intendono rappresentare. Invito tutti a toni più pacati e soprattutto invito una certa politica a condannare tali vili atteggiamenti", conclude.(Rin)