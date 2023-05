Sport: Anci, al via il bando "Sport missione comune 2023" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un contesto di rialzo dei tassi di interesse, l'Istituto rafforza il supporto finanziario agli Enti Territoriali per promuovere gli investimenti in impiantistica sportiva, favorendo la transizione sostenibile dei territori" – ha sottolineato il Presidente di ICS, Antonella Baldino – "Un sostegno concreto all'economia reale attraverso soluzioni che prevedono l'abbattimento dei tassi per mutui con durata fino a 15 anni. Una leva finanziaria importante per la realizzazione di interventi di transizione ecologica, di rigenerazione urbana e l'attuazione di progettualità del Pnrr". Le risorse di "Sport Missione Comune 2023" possono essere utilizzate dagli Enti Territoriali per finanziare la realizzazione di progetti, definitivi o esecutivi, o di fattibilità tecnico economica. Il bando, inoltre, finanzia i lavori di costruzione, ampliamento, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all'attività sportiva, anche a servizio delle scuole. La misura è valida anche per le piste ciclabili. Il bando è a sportello e privilegia gli interventi relativi alle istanze presentate entro il 30 settembre 2023 e alcune categorie di interventi considerate prioritarie (es. efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche, interventi antisismici). Il Bando 2023 è un'ulteriore tappa di un percorso virtuoso avviato da Ics e Anci 8 anni fa, che ha consentito di erogare circa 1 Miliardo di finanziamenti a tasso zero per la realizzazione di 2.900 progetti di infrastruttura sportive in tutta Italia. (Com)