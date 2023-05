Pa: Anci, decreto rafforzamento ancora carente, Parlamento lo migliori in fase di conversione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Revisione del contratto di formazione lavoro finalizzata a percorsi di stabilizzazione a tempo indeterminato del personale coinvolto; estensione anche ai Comuni del trattamento economico accessorio per il personale assunto per l'attuazione dei progetti Pnrr; esclusione degli oneri per i rinnovi contrattuali dal computo della spesa di personale che determinano la capacità assunzionale di Comuni e Città metropolitane. Sono queste le principali richieste formulate oggi dall'Anci durante la Conferenza Unificata, in cui l'Associazione è stata chiamata a dare il proprio parere al decreto legge 44/2023 sul rafforzamento delle capacità amministrative della Pa. Sottolineando come il parere sia condizionato all'accoglimento di queste richieste, riassunte in una serie di proposte emendative presentate a Via della Stamperia, i rappresentanti dell'Anci hanno ricordato come i Comuni segnalano da tempo la grave condizione della carenza di organico dei Comuni e delle Città metropolitane. (segue) (Com)