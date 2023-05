Campania: Nappi (Lega), Regione "nemica" delle mamme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Triste dover constatare, dai risultati della ricerca di Save the Children, che la Regione Campania è 'nemica' delle mamme. Un dato che purtroppo conferma la correttezza delle nostre costanti critiche ad una gestione totalmente inadeguata anche sotto questo versante e che ora viene testimoniata dai livelli drammatici di occupazione delle madri campane, dalla scarsità dei servizi sociali e degli strumenti di welfare anche aziendale, dalla inadeguatezza delle politiche di contrasto al fenomeno di violenza di genere, aggravata dall'esiguità del numero di centri antiviolenza, di case rifugio, di consultori e persino dal drammatico tasso di mortalità infantile nel primo anno di vita che si registra in Campania. Insomma, siamo in presenza dell'ennesima conferma di un fallimento totale dell'amministrazione De Luca. Un'amministrazione che tuttavia, in tutti questi anni, ha potuto costantemente contare su di un Pd complice e un M5S supino. E questo non lo dimenticheranno i cittadini campani che non sono certo stupidi e stanno comprendendo la natura ipocrita e strumentale di certi penosi tentativi di presa di distanza". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.(Ren)