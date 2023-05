Napoli: arrestato nell'area flegrea 49enne accusato di due rapine nello stesso giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo di 49 anni, originario di Giugliano in Campania, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Monte di Procida e di Licola nella zona dei Campi Flegrei. L'uomo è ritenuto gravemente indiziato ​del reato di rapina aggravata avvenuta lo scorso 4 maggio in una tabaccheria di Bacoli a via Cuma e ai danni di un distributore di carburante a Pozzuoli. In entrambi i casi l'autore delle rapine era stato un uomo con volto coperto da un passamontagna e armato di pistola. Le indagini, effettuate analizzando diverse immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sia privati che pubblici, hanno permesso ai Carabinieri di identificare l'indagato e rintracciarlo. Perquisita l'abitazione dell'uomo, i militari hanno trovato e sequestrato gli abiti utilizzati verosimilmente per la commissione dei reati e una pistola tipo scenica. Il 49enne è in carcere. (Ren)