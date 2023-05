Napoli: Acampora (Pd), polemica surreale e strumentale su aumento Tari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Trovo surreale e strumentale la polemica nata in queste ore sull'aumento della Tari dal 2024. Posso capire i cittadini cui daremo una risposta concreta, non alcune forze politiche di opposizione che stanno cavalcando un'onda di mera propaganda. Lo ha assicurato l'assessore Baretta e noi come gruppo Pd lo confermiamo: l'aggravio nel 2024 non ci sarà, grazie a un bonus destinato a tutte le famiglie napoletane". Così Gennaro Acampora, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Napoli, sull'impatto dell'aumento della Tari sui cittadini. "Ribadisco che questo aumento andava già approvato per legge fin dal 2019 - ha precisato Acampora - ma evidentemente chi ci ha preceduto non ha avuto né il coraggio politico né il senso di responsabilità istituzionale per farlo. Ribadisco che questo aumento ci sarà a Napoli come in tanti altri comuni, e ribadisco che alla base di questo incremento ci sono costi di gestione del servizio che in quattro anni sono aumentati. Ma lo ripeto: come gruppo Pd lavoreremo insieme all'assessore Baretta per il bonus compensativo, faremo in modo che nessuna famiglia napoletana paghi un euro in più, mentre per imprese e commercianti dobbiamo prevedere sicuramente un maggiore rateizzo spalmando i tempi di pagamento". Intanto però Acampora ha chiesto con forza che "si lavori su lotta all'evasione e investimenti sugli impianti. 770 milioni di Tari non riscossa negli ultimi dieci anni e un'evasione al 50 per cento sono numeri inaccettabili, così come non è più sostenibile un ciclo dei rifiuti che va chiuso una volta per tutte. Questa del resto è la prima condizione per abbassare la Tari stessa nel tempo. Su tutto questo noi ci siamo, con i nostri voti, la nostra lealtà politica e il nostro impegno sul territorio". (Ren)