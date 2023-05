Istat: nel 2020 oltre 363 mila istituzioni non profit attive in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 31 dicembre 2020 le istituzioni non profit (Inp) attive in Italia sono 363.499 e impiegano complessivamente 870.183 dipendenti. Tra il 2019 e il 2020 le Inp crescono dello 0,2 per cento, meno di quanto rilevato tra il 2018 e il 2019 (+0,9 per cento), mentre l’incremento dei dipendenti si mantiene intorno all’1,0 per cento in entrambi gli anni. Lo rende noto l’Istat, diffondendo i primi risultati del censimento permanente delle Istituzioni non profit. Nel 2020, le istituzioni crescono di più al Sud (1,7 per cento) e nelle Isole (+0,6 per cento), sono stabili al Centro e nel Nord-ovest, in diminuzione al Nord-est (-0,5 per cento). I dipendenti impiegati dalle Inp aumentano di più nelle Isole (+5,1 per cento), al Centro (+2,7 per cento) e al Sud (+2,1 per cento), diversamente dal Nord-ovest che presenta una variazione negativa (-1,0 per cento). Sebbene a partire dal 2018 siano cresciute di più nel Mezzogiorno, le Inp presentano una distribuzione territoriale piuttosto concentrata: oltre il 50 per cento è attivo al Nord, il 22,2 per cento al Centro, il 18,2 per cento e il 9,4 per cento rispettivamente al Sud e nelle Isole. In riferimento ai dipendenti la concentrazione territoriale è anche più evidente: per il 57,2 per cento sono impiegati nelle regioni del Nord contro il 20,0 per cento del Mezzogiorno. (segue) (Rin)