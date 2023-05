Sport: Pella, bando Anci-Ics saprà rispondere a esigenze Comuni e territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto di credito sportivo “rappresenta per noi amministratori non solo un volano su quelle che sono le grandi opportunità di finanziamento ma anche un po’ una casa madre, come lo è l’Anci, in quello che è l’accompagnamento della progettualità, delle iniziative, della divulgazione, delle sinergie tra le diverse realtà sportive”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia Roberto Pella intervenendo oggi alla conferenza stampa di presentazione del nuovo bando Sport missione comune 2023 presso la Camera dei deputati. "Sono state messe in cantiere oltre tremila iniziative. Sono stati concessi in questi anni mutui con un aumento di oltre il 400 per cento rispetto agli investimenti generali e i finanziamenti dell'istituto del credito sportivo rispetto agli altri enti creditori sono aumentati di sei volte, raggiungendo una quota di mercato intorno al 40 per cento. Siamo riusciti a lavorare bene, anche perché in questi otto anni abbiamo dato continuità. Sono oltre 3.500 i comuni collegati, a dimostrazione dell'attenzione che c'è nei confronti di questo bando da chi è sul territorio”, ha proseguito. “C'è concretezza: nel corso degli anni si sono visti i risultati, alle parole sono seguiti i fatti. Questo bando tocca tutti i comuni: in Italia ci sono ottomila comuni, quasi seimila hanno meno di cinquemila abitanti, a cui abbiamo conferito una quota con progetti che vanno fino a due milioni per impianto”, ha sottolineato Pella. “Abbiamo previsto poi – ha aggiunto – una quota di quattro milioni per i comuni medio grandi, fino ad arrivare a sei milioni per le città metropolitane, abbattendo totalmente i tassi di interesse che in questi ultimi mesi sono aumentati esponenzialmente”. “L'abbattimento c'è stato grazie ad un mio emendamento alla legge di bilancio. Sono certo che, in sinergia con il ministro Abodi e tutti i gruppi parlamentari, nella prossima manovra riusciremo ad aumentare ulteriormente le risorse per questa misura", ha concluso. (Rin)