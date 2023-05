Sport: Anci, al via il bando "Sport missione comune 2023"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato oggi presso la sala stampa della Camera dei deputati il bando "Sport Missione Comune 2023" promosso dall'Istituto per il Credito Sportivo (Ics), in collaborazione con l'Anci, e rivolto agli Enti Territoriali. La misura, introdotta dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi e presentata dal vicepresidente Vicario di Anci, Roberto Pella, dalla presidente Ics, Antonella Baldino, dal segretario generale di Anci, Veronica Nicotra e dal direttore generale di Ics Lodovico Mazzolin, è finalizzata a sostenere la realizzazione, la riqualificazione e gli interventi di efficientamento energetico dell'impiantistica sportiva anche connessi al Pnrr. Da oggi, i Comuni, le Unioni di Comuni, i Comuni in forma associata, le Città Metropolitane, le Province e le Regioni potranno presentare le istanze per usufruire dei contributi in conto interessi deliberati dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali Ics a fronte degli stanziamenti dedicati nella legge di bilancio 2023. Grazie a questi contributi, Ics mette a disposizione oltre 100 milioni di euro per mutui a tasso fisso da stipulare obbligatoriamente entro il 31 dicembre 2023 con totale abbattimento degli interessi, consentendo agli Enti Territoriali di risparmiare circa 30 milioni del costo del finanziamento. (segue) (Com)