Banche: la Bcp di Torre del Greco ha approvato il bilancio 2022, utili per 5,3 milioni

- Dopo tre anni di assemblee a porte chiuse, domenica 7 maggio, si è svolta, regolarmente in presenza, l'assemblea ordinaria dei soci della Banca di Credito Popolare, presso l'Hotel Poseidon, in Torre del Greco. L'assemblea ha approvato a larga maggioranza il bilancio dell'esercizio 2022 che chiude con un utile netto di 5,3 milioni di euro e indici di solidità patrimoniale, Cet 1 e Tcr Phased-in al 15,56% (15,27% Fully Loaded), ampiamente superiori al requisito regolamentare "Srep" del 13,65%, fissato dalla Banca d'Italia. L'Assemblea, si legge in una nota, ha altresì approvato la proposta di distribuzione di un dividendo unitario lordo di 0,25 euro per ciascuna azione in circolazione; fissato - per l'esercizio 2022 - in 16,20 euro il prezzo dell'azione determinato per la finalità di rimborso in tutti i casi di scioglimento del rapporto (ai sensi dell'art.7 S.S.); destinato 150mila euro al fondo di beneficenza (secondo le disposizioni dell'art. 55 b Statuto Sociale). L'assemblea ha nominato Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi 2023-2025 i signori Mauro Ascione, Giuseppe Sannino, Paolo Tartaglia Polcini, Gian Luca Matarazzi, Annunziata Elena De Simone, Adelaide Palomba, Domenico Borriello, Francesco Caia, Roberto Raiola. Il presidente ha inoltre ricordato che la Banca ha provveduto alla pubblicazione della Dichiarazione Non Finanziaria 2022 (approvata dal CdA il 30 marzo 2023). (segue) (Ren)