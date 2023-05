Servizio civile: Borrelli (Fnsc), è trampolino di lancio per formazione e occupazione giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’introduzione della deroga al requisito dell’età (attualmente previsto tra i 18 ed i 28 anni), consente di estendere la platea dei partecipanti al Servizio Civile a persone più adulte (tra i 18 e i 59 anni), portatrici di competenze e conoscenze diverse. Al fine di agevolare l'integrazione di queste persone con il "sistema" del Servizio Civile e in vista dei decreti attuativi che disciplineranno le modalità di attivazione del Dl Lavoro, il Fnsc sottolinea la necessità di avviare immediatamente un percorso condiviso con la Consulta Nazionale Servizio Civile, per assicurare agli enti ospitanti il necessario supporto organizzativo ed evitare le enormi difficoltà riscontrate durante la sperimentazione di Garanzia Giovani", ha affermato Borrelli. "Anche la deroga alla ripetibilità del Servizio Civile, altra novità introdotta dal Dl Lavoro, può rappresentare per i partecipanti un’opportunità di acquisire ulteriori competenze e conoscenze in ambiti diversi. In fase attuativa, sarà opportuno definire un limite alla ripetibilità e prevedere che l’esperienza, ad ogni buon conto, non possa avvenire presso lo stesso ente, garantendo così una reale diversificazione delle esperienze formative nell’ottica di quel potenziamento dell’occupabilità a cui il servizio civile può offrire una risposta efficace", ha concluso Borrelli. (Ren)